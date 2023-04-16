Fenerbahçe teknik direktörü Jesus: Neden lider hep ikinciden önce oynuyor?

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın her hafta maçlarını kendilerinden önce yapması durumunu anlamadığını belirtti.

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Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, ağırladığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik direktör Jesus, iki takım adına da iyi bir maç geçtiğini dile getirdi.

MKE Ankaragücü’nün agresif bir takım olduğunu aktaran Jesus, “Bugünkü performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takımımız sahaya ruh koydu. Zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor’

Jorge Jesus, Galatasaray’ın her hafta maçlarını Fenerbahçe’den önce yapması durumunu anlamadığını belirtti.

Bunun oyuncular üzerinde olmasa da taraftarlar üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran Jesus şunları söyledi: “Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz iki takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim.”

Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ama başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kendisinin de gideceğini belirten Jesus, “Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe’nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa, ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz” dedi.