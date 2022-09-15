Fenerbahçe son dakika golüyle beraberliği yakaladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa’nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.
Roazhon Park’ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci’yle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR’a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54’üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ayağından bulduğu golle atlattı.
Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia’nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.