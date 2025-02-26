Fenerbahçe Opet üst üste beşinci kez yarı finalde

Kadınlar Euroleague‘de son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet üst üste beşinci kez yarı finale kaldı.

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Fenerbahçe, yarı final play-in rövanş maçında İtalya’nın Beretta Famila ekibini sahasında 64-60 yendi. Sarı-lacivertliler serinin ilk maçını da deplasmanda 86-80 kazanmıştı.

Kadınlar Euroleague’de bu yıl ilk kez altılı final düzenlenecek. Altı takımın mücadele edeceği karşılaşmalar 9-13 Nisan 2025 tarihlerinde İspanya’nın Zaragoza kentinde.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçları kazanarak ligin normal sezonunu birinci tamamladığı için doğrudan yarı final play-in maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Beretta Famila’yı geçen sarı-lacivertliler, böylece altılı finalde yarı final biletini almış oldu.