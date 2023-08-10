UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor’u sahasında 3-1 yendi.
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Fenerbahçe Maribor’u 3-1 mağlup etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor’u sahasında 3-1 yendi.
Halkbank’tan yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL konsolide net kar
Halkbank, yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL konsolide net kar elde etti.
Malatya’da 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 20.48’de merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Isparta’da dört kişi av tüfeğiyle öldürüldü
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı dört kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.
İstanbul’da ekmeğe zam
İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu.