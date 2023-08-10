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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe Maribor’u 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor’u sahasında 3-1 yendi.

Fotoğraf: AA

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