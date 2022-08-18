Fenerbahçe, İstanbul’a avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya’nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

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Viola Park’ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8’inci dakikada Joshua King’in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. 83’üncü dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun’un 89’uncu dakikada golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı’nda yapılacak.

King, form tuttu

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son iki maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8’inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Avrupa Ligi’ndeki 100’üncü gol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 100’üncü golünü Austria Wien’e karşı kaydetti.

Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı.

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 100’üncü golü, yeni transferi Joshua King’den geldi.

Altay’a yabancı madde atıldı

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır’a, rakip takım taraftarları tarafından bir cisim isabet etti.

İlk yarının son anlarında top toplayıcının Altay’a top vermemesi sonucunda tecrübeli kaleci durumu hakeme bildirdi.

Bunun üzerine kale arkasında bulunan Austria Wien taraftarlarının, tribünden sahaya attığı yabancı madde kaleci Altay’a geldi.

Bir süre yerde kalan Altay, tedavisinin ardından oyuna devam etti.