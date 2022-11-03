UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.

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Cracovia Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, oyunun hakimiyetini ele almasına karşın ilk 15 dakikalık bölümde pozisyon üretmekte zorlandı.

Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 23’üncü dakikada genç oyuncusu Arda Güler’in golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, birkaç gol pozisyonundan yararlanamazken, 45+2. dakikada Arda Güler’in gol pasında Arao’yla farkı 2’ye çıkardı ve ilk yarı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Valencia’yla 60’ıncı dakikada karşı karşıya durumda bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon şansı vermezken, 68’inci dakikada Dinamo Kiev, Zabarnyi’nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa’nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14’e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.

Grubun diğer maçında ise Rennes sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalarak 12 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu için kuralar 24 Şubat tarihinde çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Arda’dan Avrupa’da siftah

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde hiç ilk 11’de forma şansı bulamamasına karşın iki gol kaydeden Arda, Avrupa’da ise üçüncü kez bir maça ilk 11’de başlamıştı.

Müsabaka öncesi Avrupa’da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23’üncü dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde “Annecim seni çok seviyorum” diye yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao’ya pasını veren isim oldu.

Arda, 64’üncü dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor’a bıraktı.

Fenerbahçe grubunda ikiden az atmadı

Fenerbahçe, B Grubu’nda oynadığı her maçta rakip filelere en az iki gol atma başarısı gösterdi.

Takipçisi Rennes’e karşı beş, AEK Larnaca’ya karşı dört gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev’e de dört gol attı.

Sarı-lacivertliler, grubunda altı maç sonunda 13 gol kaydetti.

Arao’nun ilk golü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla sekizi ilk 11’de olmak üzere ligde dokuz maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa’da ise altısı ilk 11’de yedinci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2’nci dakikada bulduğu golle yaşadı.

Taraftarlardan Jorge Jesus’a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son anlarında Portekizli teknik adamın ismini haykırarak deneyimli teknik adama sevgi gösterdi.