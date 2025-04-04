Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki disiplin sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkleri açıkladı.

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Çarşamba gecesi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Fenerbahçe’yi 2-1 yenmiş, gergin geçen maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sahada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkmıştı. Buruk müdahale sonrası yer kalmıştı. Mücadelede Fenerbahçe ve Galatasaray’dan ikişer futbolcu da kırmızı kart görmüştü.

TFF, Fenerbahçe’yi ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ‘talimatlara aykırı hareket’ ve ‘beş futbolcusunun sarı kart, iki futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ten disipline sevk etti.

Galatasaray da ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ve ‘dört futbolcusunun sarı kart, iki futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Teknik ekip ve futbolculardan disipline gönderilenler ve gönderilme nedenleriyse şöyle: