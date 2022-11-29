Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Jesus’u gönderen yok, giderse kendisi gider

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Jesus’u gönderen yok, giderse kendisi gider” dedi.

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Koç, Adana’da gençlerin sorularını yanıtladı.

AA’nın haberine göre Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasretine ilişkin soru üzerine Koç, “Kısmetse, inşallah… Allah’ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak” dedi.

Teknik direktör Jorge Jesus’un gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan bir katılımcının konuşması üzerine Koç, “Jesus’u gönderen yok, giderse kendisi gider” cevabını verdi.

Hazırlık maçlarının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapılması talebi üzerine Koç, buna katıldığını, Fenerbahçe’nin her sene Doğu’da iki-üç kente gitmesi gerektiğini anlattı.

Destek isteyen işitme engelli sporcuya: Forma isterseniz yollarız

Koç, işitme engelli bir sporcunun takımına destek istemesi üzerine, kendilerinin de destek için kapı kapı dolaştıklarını söyleyerek “Forma isterseniz yollarız, onun dışında kapı kapı maddi destek aradığımız için bizim de yapacaklarımız sınırlı. Sizin kulübünüze forma yollayabiliriz” dedi.

‘Daha çok Ardalara ihtiyacımız var‘

Koç, “Arda Güler ve genç yetenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Nüfusu yüksek bir ülkenin yetiştirdiği gençler parmakla sayılacak kadar azsa bir şeyi yanlış yapıyoruz ama gerçekten büyük yetenekler var. Onların bir türlü 18-19’dan sonra gelişimi devam ettirilemiyor. Bu da sistemsel sıkıntı. Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Ardalara ihtiyacımız var.”