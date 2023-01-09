Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi yenilgisi nedeniyle taraftardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 yenilen Fenerbahçe’de Kulüp Başkanı Ali Koç, yenilgi nedeniyle taraftardan özür diledi.

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Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ali Koç, beklenmedik bir mağlubiyet olduğunu belirterek, “Herkes motiveydi, tribünlerin de ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle taraftarımızdan özür dileriz. Çünkü onların da beklentileri farklıydı, olmadı. Futbolun içinde bunlar var” dedi.

Sezona çok çok iyi başladıklarını ancak son 4 haftada düşüşe geçtiklerini kaydeden Koç, şöyle devam etti: “Yine de toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öteye bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlar da böyle skorlar yoktu. Ama şunu da hatırlatayım; bizim Galatasaray’a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0’lar, 6-0’lar, şampiyon olamıyorduk. O açıdan bakarsak, ben taraftarımızdan özür dilerken aynı zamanda umutlarını kaybetmemelerini, birlik beraberlikten kopmamalarını, daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize yakışan bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz Fenerbahçe futbolu değildi ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor, oldu da. Ama ben burada taraftara şunu söylemek istiyorum; sezon sonuna daha çok var. İnşallah sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Böyle sezonlar içinde böyle inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil ama geçiyoruz. Başkaları da bazı takımlar da inişli çıkışlı bir döneme girebilir. Nasıl bir kaç haftaya ne kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi dedirten futbolcular ve hoca, bu teknik ekipse, bu takımsa, bugün buraya geldiğimiz nokta itibarıyla umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

‘Dünyanın sonu değil’

Ali Koç, Fenerbahçe’nin önemli ve derbi maçlarda daha az etkili oynadığı yönündeki eleştiriye katılıp katılmadığı sorusunu da şöyle yanıt verdi: “Türkiye’deki derbiler üzerinde bakarsanız bu sene öyle gözüküyor ama unutmayın ki Avrupa maçlarında derbi seviyesinde ve kuvvetinde maçlarda da muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla çok fazla üstünde durmamak lazım. Önemli bir rakibimize karşı önemli bir 3 puan kaybettik. Ama dünyanın sonu değil. Ben takımımıza güveniyorum. Taraftarımızdan da inanmaya, güvenmeye devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onları mutlu yollayamadığımız için de özür diliyoruz.”