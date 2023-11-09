UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Ludogorets’e 2-0 yenilen Fenerbahçe, Avrupa’daki yenilmezlik serisini kaybetti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ani gelişen atakla 18’inci dakikada Piotrowski’nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.
İkinci yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, değişikliklere rağmen pozisyon bulamadı. Ev sahibi takım, 90+2. dakikada Seco’nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Ligde 10 maçlık galibiyet serisini Trabzonspor mağlubiyetiyle kaybeden Fenerbahçe, Avrupa’daki dokuz maçlık galibiyet serisinin ardından da Ludogorets’e 2-0 yenildi.
Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen grubunda 9 puanla liderliğini sürdürüyor.