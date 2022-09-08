Fed’e göre enflasyon artacak: TL için risk büyüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, enflasyona dair en büyük tehlikenin geçmediğini ve fiyat baskılarının devam edeceğini söyledi. Bu açıklamaların merkez bankasının agresif faiz artırımları ve sıkı para politikasına paralel olduğu düşünülüyor.

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Fed’in dün açıklanan ‘Beige Book’ raporunda ABD’de ekonomik faaliyetin temmuzdan ağustos sonuna kadar değişim göstermediği, istihdam piyasasındaki sorunlar ve fiyat baskılarıyla mücadelede bazı olumlu gelişmeler görüldüğü ancak yavaşlamanın gelecek yılda da devam etmesinin beklendiği belirtildi

Rapora göre fiyatlar oldukça yüksek kalmaya devam etti. Fed’e göre, genel itibarıyla fiyat baskılarının en azından yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Fed, bu gelişmeler ışığında, 20-21 Eylül’deki toplantısında faizleri 75 ya da 50 baz yükseltmeyi değerlendiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün TSİ 16:10’da söyleyecekleriyle merkez bankasının eylül toplantısında atacağı adımlara dair beklentileri daha net şekilleneceği düşünülüyor.

Türkiye için risk büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021’deki kaybı yüzde 45’in üstünde. Yılbaşından bu yanaki kayıpsa yüzde 36 dolaylarında.

Türkiye, aynı zamanda G20 ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke. Fed’in faizi artırması ve doların güçlenmesiyle Türkiye’de enflasyonun yükselişini hızlanabilir.