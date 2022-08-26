Fed başkanı: Yavaş büyüme riskine rağmen sıkılaşma politikasını sürdüreceğiz

Türkiye, tarihi enflasyona rağmen politika faizini indirirken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu kontrol altına alana kadar sıkı para politikasını sürdüreceklerini söyledi.

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Powell, kendileri için önemli olanın ‘enflasyonu kontrol altına almak olduğunu’ vurgulayarak ekonomilerinin ‘bir süre daha’ sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Başkan, bunun büyümede yavaşlama, daha zayıf işgücü piyasası ve hanelerle işletmeler için ‘sıkıntı’ anlamına geldiğini vurguladı.

Reuters’ın haberine göre Powell bu konuşmaya rağmen Fed’in 20-21 Eylül’deki para politikası toplantısında faizi ne kadar artırabileceği konusunda ipucu vermedi. Piyasanın faiz artışı beklentisi 50 ile 75 baz puan arasında değişmekte.

Powell, faiz artırımının ne oranda olacağının ‘açıklanacak verilerin tümüne ve değişen görünüme bağlı olacağını’ belirtti.

Türkiye tam aksine adımlar atıyor

ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, yükselen enflasyona karşı üst üste faizi artırmışlardı. Dünyadaki birçok merkez bankası hem Covid-19 pandemisi hem de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarihi seviyelere çıkan enflasyona karşı sıkı para politikası uygularken Türkiye aksi yönde adımlar atıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon yüzde 80’e dayansa da Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla eylül 2021’de başlattığı faiz indirimini yüzde 13’e kadar düşürdü. Ekonomistler bunun enflasyonu daha da artıracağını belirtse de Erdoğan bu adımla enflasyonu düşüreceği fikrinde ısrarcı.