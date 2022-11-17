Fed yetkilisi faiz artırımında artık ‘daha rahat’

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Christopher Waller, önümüzdeki dönemde daha küçük ölçekli faiz artırımları konusunda ‘daha rahat’ olduğunu, ancak faizlerin ne kadar yükselmesi gerektiğinin enflasyonun kararlı şekilde ne kadar yavaşlayacağına bağlı olduğunu söyledi.

Fed, hızla artan enflasyona karşı katı faiz artırımı politikaları izliyordu (AA)

Fed, tarihi enflasyona karşı üst üste faiz artırımına gitmişti. Enflasyon artış hızında düşüşler görülmeye başladı. Ülkede ekimdeki enflasyon yüzde 7,7’yle beklentinin altında kaldı. Bunun ardından Fed’in aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana gerilemişti.

Arizona State University’deki ekonomi konferansı için hazırladığı konuşmada, Fed’in 13-14 Aralık’taki politika toplantısına kadar olan veriler de incelemeden ne yapacağına dair son kararını vermeyeceğini belirten Waller, enflasyona dair şüphelerinin sürdüğünü söyledi.

Geçen hafta açıklanana ve beklentilerin üzerinde gerileyen tüketici enflasyonu verileri ile ilgili Waller, “Bir veriye aldanmayacağım. Bu filmi daha önce de izledik” dedi.

Fed raporu

Fed, yayımladığı raporda mayıstan bu yana ekonomik görünümün zayıfladığını ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmayı sürdürdüğünü belirterek, ülkede enflasyonun ‘kabul edilemez’ derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirmişti.

Fed’in raporunda, “Enflasyon ABD’de kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve diğer birçok ülkede de yüksek” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Fed de dahil olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmaya gittiğine işaret edilen raporda, daha zayıf bir görünümün, yüksek faiz oranlarının ve artan belirsizliğin finansal koşullarda önemli orandaki sıkılaşmaya katkıda bulunduğu aktarılmıştı.

Reuters’a konuşan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yüksek enflasyonla mücadelede kullandıkları faiz artırımlarının hızını yavaşlatma zamanının yaklaştığını söylemişti: “Sıkılaştırma politikasında gelinen noktayı göz önüne alırsak, önümüzdeki aylarda yeterince sıkılaştırıcı bir düzeye yaklaşacağımızı ve faiz artırım hızını yavaşlatacağımızı tahmin ediyorum” dedi.