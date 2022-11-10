Fed: Faiz artırımlarının hızını yavaşlatma zamanı yaklaşıyor

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yüksek enflasyonla mücadelede kullandıkları faiz artırımlarının hızını yavaşlatma zamanının yaklaştığını söyledi.

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Fed, tarihi enflasyona karşı üst üste faiz artırımına gitmişti. Enflasyon artış hızında düşüşler görülmeye başladı. Ülkede ekimdeki enflasyon yüzde 7,7’yle beklentinin altında kaldı. Bunun ardından Fed’in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.

Reuters’ın haberine göre konuya ilişkin konuşan Fed yetkilisi Harker, “Sıkılaştırma politikasında gelinen noktayı göz önüne alırsak, önümüzdeki aylarda yeterince sıkılaştırıcı bir düzeye yaklaşacağımızı ve faiz artırım hızını yavaşlatacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

Ancak Harker, artırım hızının 75 baz puandan 50 baz puana inmesinin bile büyük bir adım olacağını söyledi.