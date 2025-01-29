Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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Fed’den yapılan açıklamaya göre faiz oranının sabit tutulması kararı oy birliğiyle alındı.

Buna göre bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildi.

Açıklamada son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

İşsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonunsa bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Fed’in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan ‘enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine’ ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkat çekti.

Faiz indirimlerine ara verildi

Fed, Mart 2020’de Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022’de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’den bu yana 11 kez faiz artırmış ve faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmişti.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizini en son Temmuz 2023’te 25 baz puan artıran Fed, faiz oranını art arda sekiz toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Geçen yıl eylülde dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Fed, geçen yıl kasım ve aralıktaysa politika faizini 25’er baz puan indirmişti.

Son kararla birlikte Banka, geçen yıl art arda üç toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermiş oldu.

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024’te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.