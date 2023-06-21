Fed, faiz oranının bu yıl ‘biraz daha’ artırılacağının sinyalini verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağının düşünüldüğünü söyledi.

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Fed, Başkan Powell’ın bugün ABD Temsilciler Meclisi’nin Finansal Hizmetler Komitesi’nde yarı yıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

AA’nın haberine göre konuşmasının başında enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini yineleyen Powell, fiyat istikrarının Fed’in sorumluluğunda olduğunu ve fiyat istikrarı olmadan herkesin faydasına olan güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebildiği bir döneme ulaşılamayacağını aktardı.

Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar gevşediğini belirterek, “Ancak enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2’ye indirme sürecinin katetmesi gereken uzun bir yol var” dedi.

Sıkılaşma politikasında ne kadar yol katedildiği, para politikasının ekonomiyi etkilemesindeki belirsiz gecikmeler ve kredi sıkılaştırmasından kaynaklanan potansiyel ters rüzgarlar ışığında faiz oranının geçen hafta yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulmasına karar verildiğini anımsatan Powell, “Neredeyse tüm FOMC yetkilileri, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.