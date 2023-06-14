Fed aylar sonra faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

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Böylece Fed, politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tuttu. AA’nın haberine göre açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtildi.

ABD’de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’de 25 baz puan artışla 2018’den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

ABD’de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayısta yüzde 4 olarak kaydedilmişti.