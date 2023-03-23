Fed ‘faiz artışlarının durabileceği’ sinyalini verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımlarının durabileceğine yönelik sinyaller verdi.

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ABD’de orta ölçekli iki bankaya el konulmasının ardından mevduat kaçışından endişe eden bankaların tüketim veya yatırım için kredi vermekten imtina edeceği endişeleri belirdi.

Fed’in dün yayımlanan güncel makro tahminleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında bu gelişmeler ışığında merkez bankasının para politikası hakkındaki beklentilerinin değiştiği ve bankaların kredi verme iştahında oluşabilecek değişimi izleyeceği görüldü.

Powell, “Bu durumun ne kadar ciddi olduğunu ve kontrol altına alınıp alınamayacağını izleyeceğiz. Makroekonomik önemli etkileri olabilir, biz de bu etkileri politikalarımıza yansıtırız” dedi.

Fed dün sona eren iki günlük para politikası toplantısında politika faizini oy birliğiyle 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Bu, son 16 yılın en yüksek seviyesi.

Fed faizi artırmış olsa da, bundan sonraki faiz artırımları konusunda daha temkinli bir tutum takındı. Açıklamalarda Fed’in, yüksek enflasyonu düşürmek için sert faiz artırımlarına devam etme yaklaşımından bankaların kredi verme iştahındaki değişimlere odaklandığı görüldü. Bankaların kredi verme iştahında oluşacak azalmanın talep ve ekonomi üzerindeki etkileri faiz artırımlarının yarattığı etkiden daha güçlü olabilir.

Fed yetkilileri hâlâ ‘para politikasında bir miktar daha sıkılaşmaya’ ihtiyaç olabileceğini belirtmiş olsalar da karar metninden ‘faiz artırımlarına devam edilmesi’ ifadesinin kaldırılması bankacılık sektöründeki sorunların ardından para politikası duruşunda geniş çaplı değişiklik olduğuna işaret etti.

Fed’in para politikası kurulu üyelerinin tahminlerine göre yıl sonuna kadar 25 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımı daha yapılabilir.