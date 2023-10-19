Fed faiz artışı sinyali verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz artırımına işaret etti.

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Powell, New York Ekonomi Kulübündeki konuşmada, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA’nın haberine göre son Powell, “Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi” dedi.

Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu vurguladı.

Powell, enflasyonu yüzde 2’ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir politika duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Powell, konuşmasının devamında “Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir” dedi.