Fed başkanı: Faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Jerome Powell. Fotoğraf: AA

Powell, Fed’in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Powell, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ettiklerini ve politika duruşlarını kasıtlı olarak enflasyonu yüzde 2’ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olacak bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu küçültme sürecini de sürdürdüklerine işaret ederek, “Fiyat istikrarının yeniden sağlanması, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir” dedi.

‘Yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatliyiz’

ABD ekonomisinin geçen yıla göre önemli ölçüde yavaşladığını belirten Powell, son göstergelerin bu çeyrekte harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Powell, büyümedeki yavaşlamaya rağmen işsizlik oranının 50 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğini anlattı.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Powell, son enflasyon verilerinin yine beklentilerin üzerinde geldiğini anımsattı.

Powell, fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde belirgin olmaya devam ettiğini, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını aktardı.

Fed başkanı, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurguladı.

‘Hala gidecek yolumuz var’

Faiz oranlarının seviyesine ilişkin önemli bir belirsizlik olduğunu belirten Powell, “Hala gidecek yolumuz var ve son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor.” diye konuştu.

Powell, bankanın kararlarının gelen veriler ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine bağlı olacağını vurgulayarak, kararlarını toplantıdan toplantıya almaya ve düşüncelerini olabildiğince açık bir şekilde iletmeye devam edeceklerini kaydetti.

‘Ara vermeyi düşünmek için çok erken’

Faiz artış hızının yavaşlatılmasının bir sonraki toplantıda veya ondan sonraki toplantıda uygun olacağını belirten Powell, henüz bir karar verilmediğini kaydetti.

Powell, faiz artışlarına ilişkin “Ara vermeyi düşünmek için çok erken” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonun düşürülmemesi halinde kalıcı olacağı konusunda uyaran Powell, yeterince sıkılaşmada başarısız olma veya para politikasında erken gevşeme hatasından kaçınmak istediklerini söyledi.

Powell, küresel ekonominin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, ABD’deki fiyat istikrarının küresel ekonomi için iyi olduğunu aktardı.