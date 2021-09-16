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Yaramazlara biraz batar!

FBI’a göre ‘dünyanın en büyük çocuk pornosu sağlayıcısı’: 27 yıl hapse mahkum oldu

ABD iç istihbarat ve güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ‘dünyanın en büyük çocuk pornosu sağlayıcısı’ olarak tanımladığı İrlanda vatandaşı 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: BBC

Milyonlarca görsel paylaşmak amacıyla kullanılan, ‘anonim’ bir hosting (barındırma) servisini (bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulması) yöneten Eric Eoin Marques (36) ABD’de hüküm giydi.


Ağustos 2013’te, yaşadığı İrlanda’nın başkenti Dublin’deki evinde, FBI ve İrlanda Polisi’nin bir yıllık soruşturması sonucunda tutuklanan Marques, 2019’da İrlanda tarafından ABD’ye iade edildi ve orada yargılandı.

Hem İrlanda hem de ABD vatandaşı olan Marques’in yönettiği hosting servisinin 8,5 milyonu aşkın görsel içerdiği açıklandı.

Marques’i 27 yıl hapse mahkum eden mahkemenin hakimi Theodore Chuang onun uzun bir süre demir parmaklıklar arkasında olmasının ‘dünya için iyi bir şey’ olduğunun altını çizdi.

Marques, duruşmada, cezasını tamamladıktan sonra İrlanda’ya döneceğini söyledi.

İrlanda Polisi ise Marques’in mağdur ettiği çocuklara destek verildiğini açıkladı.

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