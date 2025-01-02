FBI: New Orleans saldırısıyla Las Vegas’taki patlamanın ‘kesin bir bağlantısı yok’

ABD’de New Orleans’daki araçlı saldırıyla ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Las Vegas’taki otelinin önünde Tesla aracının patlaması arasında ‘kesin bir bağlantı olmadığı’ bildirildi.

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New Orleans şehrinde yeni yılın ilk saatlerinde bir araç hızla kalabalığın arasına dalmış, 15 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı eski bir ABD askeri olduğunu açıklamıştı.

Bu arada aynı gün, Las Vegas’taki Trump otelinin önünde Tesla Cybertruck marka bir araç patlayarak yanmış, bu olayda da sürücü ölmüş, yedi kişi de yaralanmıştı.

Sürücünün sonradan ABD ordusundan 37 yaşındaki Matthew Alan Livelsberger olduğu açıklanmıştı.

Tesla’nın sahibi ABD’li iş insanı Elon Musk ise New Orleans’taki saldırıda kullanılan araçla Trump’ın otelinin önünde alev alan Tesla’nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu iki olay arasında ‘kesin bir bağlantı olmadığını’ bildirdi.

Bununla beraber, FBI’ın Terörle Mücadele Bölümü’nden Christopher Raia, ‘bağlantı olasılığı dışlamadıklarını’ da ayrıca vurguladı. Soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu, olayın detaylarına dair hiçbir ihtimalin gözardı edilmediğini söyledi.

Raia, New Orleans’daki saldırının düzenleniş şekliyle ilgili olarak da “Hçbir suç ortağı olmadığından eminiz. Shamsud Din Jabbar dışında başka birinin bu saldırıya karıştığını düşünmüyoruz” dedi.

Raia ayrıca, “Arama kayıtları, röportajlar, sistemlerimizdeki herhangi bir şey aracılığıyla bu saldırıda herhangi biri tarafından yardım edildiğine dair hiçbir gösterge yok” dedi.