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Yaramazlara biraz batar!

FB TV, maç yayınını 23’üncü dakikada kesti: Bu yaşananlar futbol değildir

FB TV, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan ve Trabzonspor’un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan maçın tekrarını verdi. FB TV, yayını 23’üncü dakikada kesti.

Maçın hemen başında Rossi’nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, 23’üncü dakikada Min-jae’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış ve Trabzon’dan Bakasetas’ın biri penaltıdan iki, Yusuf Sarı’nın da bir golüyle karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı.


Fenerbahçe yönetimi maçta hakem kararları nedeniyle çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bunun üzerine FB TV, Trabzonspor – Fenerbahçe maç yayınını tekrar verdi. 23’üncü dakikada yani Min-jae’nin kırmızı kart gördüğü anda yayını kesen kanal, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in şu mesajını yayımladı: “Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. 23. dakika itibarıyla bir maç değil, adeta senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik. Maç, maç olmaktan çıktı ve bir hakemin futbolculardan rol çaldığı, sonuca direkt etki ettiği ve bizim hakkımızın yendiği bir olaya dönüştü. Bir hakemin bir takımın futbolcularına kin ve hırsla bakması Türk futbolu adına oldukça endişe verici. Bu maç da onlarca hatalı düdükle tarihe haksızlık olarak kazındı”.

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