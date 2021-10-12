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Yaramazlara biraz batar!

Fazla bagajın nedeni bavula giren chihuahua’ymış

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çift, uçakla Las Vegas kentine giderken havalimanında bir sürprizle karşılaştı. Bavullarını teslim ettiklerinde tartan görevli fazla bagaj ödemesi talep etti. 3 kiloya yakın fazla bagajı olduğunu öğrenen ikili evden çıkmadan tarttığını, bunun mümkün olmadığını söyledi ama bavulu açınca çok chihuahua’ları Icky’nin de kendileriyle yola çıktığını fark etti!

Fotoğraflar: Facebook

Jared ve Kristi Owens, hafta sonunu Las Vegas’ta geçirmek için 26 Eylül’de havalimanının yolunu tuttu. Yaşananları Facebook’taki takipçileri ve yerel basınla paylaşan çift, “Icky’nin böyle bulunması zor yerlere gizlenmek gibi bir huyu var. Neyse ki kısa sürede fark ettik ve bavulda bir şey olmamış, sağlığı yerinde” dedi.


Bavulu açtıklarında karşılarında Icky’yi görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Jared Owens, “Onun huyu bu. Elbiselerin, paltoların, dolapların içine saklanır. Anlaşılan şimdi de bavula gizlenmeye karar vermiş” derken onlar uçağı kaçırmasın ve tatilini ertelemesin diye chihuahua’yı sahiplenen hayavalu şirketi Southwest’in çalışanı Cahty Cook’a teşekkür etti.

“Bizim Icky’yi bavula gizleyerek Las Vegas’a götürmeye çalıştığımızı filan düşünebilirlerdi. Sorun çıkabilirdi ama çok nazik davrandılar. Üstüne üstlük bavulu teslim alırken fazla bagajı tespit eden çalışanları Cathy ona biz dönene kadar göz kulak oldu” diyen Owens, Icky’yi dönüşte teslim aldıklarını, Cathy Cook’un ona çok iyi baktığını anlattı.

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