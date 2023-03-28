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Yaramazlara biraz batar!

Fazıl Say, İnce’nin özrünü kabul etmedi: Utanç yaşattı

Piyanist Fazıl Say, kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçılar’ diyerek hedef alan Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dilediği özrü kabul etmedi.

Kolaj: Diken

Son anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçim ikinci tura kalabilir. Buna karşılık İnce’nin adaylığını destekleyenler gibi çekilmesi için çağrıda bulunanlar da var.


Fazıl Say’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı da İnce’nin adaylığına ‘oy böldüğü‘ için karşı çıkanlar arasında.

İnce, adaylığına karşı çıkanları ‘Sırça köşklerde yaşayanlar’, ‘sözde sanatçılar’, ‘Boğaz’da viski yudumlayanlar’ diyerek hedef göstermişti.

İnce’nin ifadeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski açıklamalarını hatırlatmış ve sanatçılar başta olmak üzere çok sayıda yurttaş eleştirmişti.

Tepkilerin ardından İnce, ‘sözde sanatçılar’ ifadesi için özür dilemişti.

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