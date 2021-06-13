Fatma Çelik: Yolsuzluk ve yozlaşmanın önüne geçmek, hesap verilebilirliğin esas alındığı bir sistemle mümkün

Yozlaşma ve yolsuzlukla baş edebilmenin tek yolu denetim: Siyasi, hukuki ve kamuoyu denetimi.

Oysa Türkiye’de yeni hükümet sistemiyle birlikte siyasi denetim oldukça işlevsizleşmiş vaziyette.

Yozlaşma ve yolsuzluğun önüne ancak kolektif karar alma mekanizmalarının hayata geçirildiği, siyasi, hukuki ve kamuoyu denetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebildiği vakitte geçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen hükümet sistemi, kolektif karar alma organından da, etkili denetim mekanizmalarından da yoksundur.

Yolsuzluk ve yozlaşmanın önüne geçmek, hesap verilebilirliğin esas alındığı bir sistemin uygulanmasıyla mümkün olacaktır.

Bugün, siyasi etik yasasından bahsedenler, eğer gerçekten siyaset yozlaşmadan kurtulsun istiyorlarsa, öncelikle bu hükümet sistemine karşı bir duruş sergilemelidir.

Fatma Çelik’in yazısı