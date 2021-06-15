Fatma Çelik: Vatandaşa verilen destek lütuf değil, anayasal vazifedir

Anayasamızın 2. maddesinde yer alan ve cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan ‘sosyal devlet’ ne anlama gelir?

Diğer ifade ediliş biçimleriyle, sosyal adalet ilkesine dayanan devlet, ekonomik-sosyal bakımdan zayıfları koruyan devlettir, sosyal devlet.

Bu açıdan, vatandaşa verilen destek lütuf değil, anayasal bir vazifedir.

Devlet, pek tabii sosyal devlet ilkesinde üzerine düşen vazifeyi, ‘mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir’(Anayasa madde 65).

Ancak ülkenin mali kaynaklarının yetersizliği hususu da siyasi iktidarın başarısız politikaları ile ilgilidir.

Dolayısıyla sorumluluk yine siyasi iktidarın kendisindedir.

Eğer ki, iktidarın politikaları sonucu, ülkenin vatandaşları temel ihtiyaçlarını karşılamayacak veya güçlükle karşılayacak duruma gelmişse ve vatandaşın ‘açım’ demesine iktidar kulak tıkıyorsa, vatandaşın derdini dile getirecek olan elbet muhalefettir.

Fatma Çelik’in yazısı