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Yaramazlara biraz batar!

Fatma Çelik: Bu düzenleme ancak kanunla yapılabilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), 23 Temmuz 2018 tarihli İletişim Başkanlığının Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ‘iş birliği ve bilgi toplama’ başlıklı 17’nci maddesinde yer alan ve İletişim Başkanlığına doğrudan bilgi isteme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünü anayasaya uygun buldu.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken, yetkilendirmenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılmış olduğu.


Cumhurbaşkanlığı, kendi bünyesindeki İletişim Başkanlığını, müzakere ortamı gerekmeksizin çıkardığı bir kararnameyle herkes hakkında bilgi toplamaya yetkili kılıyor.

Ancak mesele kişisel verilerle; kişisel veriler ise, temel hak ve özgürlüklerle ilişkili. Dolayısıyla da Anayasa’nın 104’üncü maddesi gereği, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılması mümkün değil.

Bu düzenleme ancak kanunla yapılabilir.

Dolayısıyla, düzenlemeyle yürütme, yasamanın yetkisini gasp etmiştir ve bu haliyle anayasaya aykırıdır.

Fatma Çelik’in yazısı

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