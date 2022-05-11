Fatih’te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul’un Fatih ilçesinde raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.

Fotoğraflar: AA

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre altı kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferler aksadı.

Metro İstanbul’un Twitter açıklamasında, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade istasyonları arasında yapılmaktadır” dendi.