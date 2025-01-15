Fatih Yaşlı: 'Kırmızı kart' kampanyası CHP'liler tarafından bile dalga konusu yapılmakta

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CHP ne yapıyor, tüm bu gidişatı durdurabilecek bir akla ya da iradeye sahip mi?

Bu soruya “evet” şeklinde bir yanıt vermek mümkün görünmüyor; son “kırmızı kart” kampanyası da bunu çok net bir şekilde gösteriyor.

Normal şartlarda ekonomi üzerine kurulmuş, popüler bir kampanyanın işe yarar olduğu söylenebilirdi. Ancak bir siyasi kampanyanın içeriği kadar hazırlanışı, sunuşu ve altyapısı da önemlidir. Eğer siz herhangi bir altyapıyı hazırlamadan ve “şu saatte büyük bir sürprizimiz olacak” tarzı tuhaflıklarla böyle bir işe girişirseniz, sonucun hüsran olması kaçınılmazdır.

Sonuç hüsrandır; çünkü kampanya ölü doğmuştur, CHP’liler tarafından bile dalga konusu yapılmakta ve ciddiye alınmamaktadır. Başta Özel olmak üzere CHP yöneticilerinin kampanyayı beğenmeyenlere yönelik öfkesine bakın, o öfke kendilerine yönelik güvensizliğin ve ciddiye alınmamanın farkındalığıyla ilgili. O yüzden halka sinirleniyorlar, o yüzden iktidara göstermeleri gereken kırmızı kartı halka gösteriyorlar. Halk tarafından ciddiye alınmamak ve halkla bu şekilde kavga etmek ise bir siyasi organizasyon için en büyük felakettir, bunu görmüyorlar.

Fatih Yaşlı’nın yazısı