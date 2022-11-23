Fatih Sultan Mehmet vs Vlad Drakula: Rise of Empires: Ottoman’ın ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı

Dijital yayın platformu Netflix’te yayımlanan Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın ikinci sezonu ‘Mehmed vs Dracula‘ başlığıyla duyuruldu. 29 Aralık’ta yayımlanacak diziden ilk fragman da paylaşıldı.

İlk bölümü 24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini bitiren olay İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i farklı bir açıdan ele alarak anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Şahin’in oturduğu, senaryosunu ise Kelly McPherson’un hazırladığı aksiyon, tarih ve kurgu türündeki belgesel dizisinin ikinci sezonundan resmi fragman yayımlandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’i canlandırdığı dizinin başrollerinde Tube Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez ve Ushan Çakır yer alıyor.

Dizi yeni sezonda, finalde bıraktığı yerden daha ileride yani İstanbul’un fethinden yıllar sonra başlayacak.

İlk sezonda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alma mücadelesinin anlatıldığı dizide bu sezon Fatih’in Vlad ile mücadelesi yer alacak.

‘Kazıklı Voyvoda’ lakaplı Vlad Drakula’nın Osmanlı askerlerine yaptığı işkenceler ve buna karşın Fatih’in Vlad için yaptığı planlar seyirciyle buluşturulacak.

‘II. Mehmed, Vlad Drakula’ya karşı’ sözleriyle duyurulan ikinci sezon 29 Aralık’ta Netflix’te gösterilecek.