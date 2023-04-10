Fatih Polat: Seçimin simgesi soğan

“Daha birkaç gün önce Mudanya’da manav reyonu önünde bir kadın bana fiyatı 15 TL olan soğanı şaşkınlıkla gösteriyordu. Bugün ben İstanbul’da 19 TL’den aldım.”

Soğanın önlenemez yükselişini fark ettiğim geçtiğimiz ayın başında, 4 Mart günü Twitter’da bunları yazmıştım. 35 gün sonra, bu satırlar yazıldığında ise soğanın fiyatı 25-30 TL arasında değişiyor.

Biz fakir fukaranın gazetesi olduğumuzdan soğan bizim için önemli(!) Soğan, kamuoyu araştırmalarının ‘seçmen’ diye kodladığı bu ülkenin yoksulları bakımından, Türkiye kritik bir seçime giderken hayat pahalılığının cisimleştiği bir simge haline geldi. Kuşkusuz fiyat performansı bakımından daha fazla dudak uçuklatanlar var. Örneğin erik, tezgahlarda 1000 TL olarak etiketlendiğinde büyük haber olmuştu. Ancak soğan, erik gibi tadımlık bir ürün değil. Birçok yemekte ve salatada kullanılan, bu ülkede mutfakların vazgeçilmezi olarak yoksulların temel gıda maddelerinden biri.

Fatih Polat’ın yazısı