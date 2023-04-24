Fatih Polat: Erdoğan’ın elindeki cephanenin sınırları

Masanın devrilmesiyle son bulan o sürecin ardından, rıza üretme çabasından geriye çekilen Erdoğan ve partisi, zoru her geçen gün daha fazla öne çıkarırken, ekonomik koşulların yol açtığı yıpranma karşısında, rakiplerini itibarsızlaştırmaya dayalı nefret dilini gündelik bir siyaset enstrümanı haline getirdi.

Son yerel seçimler öncesinde, Cumhur İttifakının 24 Mart 2019 günü Yenikapı’daki seçim mitinginde, Erdoğan ve Bahçeli, muhalefete karşı en dip seviyede bir sefer dili kullandı. O propaganda yönteminin ardından İstanbul’u üst üste iki kez kaybetmiş olan Erdoğan, tüm bunlara rağmen bugün aynı dilde ısrar ediyorsa, bu ancak, bulunduğu hattı savunmak için elindeki cephanenin sınırlarıyla açıklanabilir.

Fatih Polat’ın yazısı