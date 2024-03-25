Sabah saat 10.05. AKP’nin İstanbul mitingine gitmek için metroya bineceğimiz Aksaray’da arka sokakta bir çay ocağına oturuyoruz. Küçük tahta masalar ve etrafında kürsüler. Emekli yaşlardaki iki kişi çay içerken bir yandan da televizyondaki sabah haberlerine bakıyor.

Ekranda bir pazar yeri var. Çileğin kilosu 100 lira diyor haber. Biz çayımıza uzanırken, yan masadaki “Görüyor musun çilek 100 lira. Şu küçük çay 10 lira. Yine burada iyi, başka yerde 15, 20. Eskiden 100 lirayla sabah evden çıkıp dünyayı dolaşırdın, şimdi 1000 lira ile bir şey yapamıyorsun?”

– Emekli misin?

– Evet ama neye yarar! Bana asgari ücret versin, bir şey de istemiyorum.

Fatih Polat’ın yazısı