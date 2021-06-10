Fatih Özatay: Açık ki Türkiye ekonomisinin dinamikleri yanlış anlaşılıyor

Açık ki Türkiye ekonomisinin dinamikleri yanlış anlaşılıyor. ‘Yüksek risk-yüksek faiz-yüksek kur’ belasından kurtulmak istiyorsak doğru dinamikleri bıkmadan, usanmadan anlatmak gerekiyor. Bir merkez bankasının, enflasyonun dünya ölçeğinde çok yüksek olduğu ve o yüksek düzeyin de bir süre daha hüküm sürmesinin beklendiği bir ülkede, bu özelliği dikkate almadan politika faizini düşürmesi, piyasa faizlerini sıçratır. Her ülke için geçerli bu. Bu yalın gerçek ne kadar iyi anlaşılırsa, ülkeler sevimsiz maceralara sürüklenmekten o denli çabuk kurtulurlar. Bakalım biz hangi yolu seçeceğiz?
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Organize şube polisleri, organize suçtan soruşturulup takipsizlik kararı verilmiş
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‘Hasım’ deyince Avrupalıların aklına gelen ilk ülke Türkiye
Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketine göre Avrupalılar Türkiye’yi birliğin stratejik ortağı veya müttefiki değil ‘düşmanı’ olarak görüyor.
Peker’in kaldığı yer deşifre oldu: Uzun bir yolculuk yapacağım
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Akşener’den Erdoğan’a: Şirazen iyice kaydı
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Şık’tan Bahçeli hakkında suç duyurusu
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