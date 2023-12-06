İktidarımız bir süre önce emeklilere bir “kıyak yapma” kararı aldı.

Tüm emeklilere 5.000 TL para verilmesini kararlaştırdı.

Sadaka toplumu haline getirildiğimiz için kimse bunu garipsemedi.

Bir tek emekli çıkıp da, “Yahu biz dilenci miyiz, öyle bir kerelik 5 bin TL atılacak kadar ezik miyiz, bize sadaka gibi para vereceğinize, maaşımıza adam gibi zam yapın da insanca yaşayalım” demedi.

Hatta emeklilere 10 bin TL sadaka verileceğini yayan iktidar yanlısı medya bile miktarın yarı yarıya düşük belirlenmesine gıkını çıkarmadı.

Sonra anlaşıldı ki, bu “sadaka” tüm emeklilere de verilmiyordu.

Eğer çalışıyorsanız, bir başka geliriniz var ise bu “sadakayı” bile alamayacaktınız.

Emekliye tam bir dilenci muamelesiydi yapılan.

Özellikle de kırsal kesimde, milyonu aşkın emekli bu sadakayı alamayacaktı.

Tepkiler ortaya çıkınca, çark edildi şimdi tüm emeklilere 5’er bin TL sadaka verilecekmiş.

Hadi yine yaşadınız!

Hepinizin bildiği bu rezaleti niye anlatıyorum biliyor musunuz!

Çünkü bu iktidar bir yandan da bir Anayasa değişikliği yapmaya hazırlanıyor.

6 yıl kadar önce “Dünyada yapılmış yapılabilecek en iyi Anayasa budur. 16 yılın tecrübesi ile muhteşem bir Anayasa hazırladık. Tam Türk tipi Anayasa. Tüm dertlerimizi çözecek olan Anayasa budur. Anayasa yapmayı da en iyi biz biliriz” diye yaptıkları Anayasa’yı şimdi değiştirmek istiyorlar.

Bu Anayasa ile şad ettiler. Yenisi ile sıvayacaklar!

Yahu kardeşim, siz emekliye üç kuruş “sadaka” dağıtmayı beceremiyorsunuz.

Siz yaptığınız en basit yasayı bile on kez değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Siz ekonomide bile dün ak dediğinize bugün kara, dün kara dediğinize bugün ak diyorsunuz, dün sahtekar dediğiniz adama bugün sayın bakanım diyorsunuz.

Allah aşkına siz kim kalıcı, düzgün, tutarlı bir Anayasa yapmak kim.

Bırakın dağınık kalsın.

Siz yaptıkça daha da dağıtıyorsunuz.

Fatih Altaylı’nın yazısı