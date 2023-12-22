Fatih Altaylı: Siz cemaat okuluna gitmezseniz, cemaat sizin okula gelir

Milli Eğitim Bakanı Tekin, dinî cemaatlerin okullardaki varlığının engellenemeyeceğini, bunu yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bazı hainler buna gösterilen tepkilere “Ne yani okullarda itfaiyecilik bile öğretiliyor, dinin öğretilmesi mi rahatsız ediyor” diyerek suyu bulandırmaya çalışıyorlar.

Kimsenin “Okullarda din dersi kaldırılsın” falan dediği yok.

Okullarda zaten din dersi ve din dersi öğretmenleri var.

Karşı çıkılan, karşı çıktığımız tarikatların ve cemaatlerin okullara sokulması ve hiçbir pedagojik formasyonu olmayan, hangi eğitimi aldığı belirsiz hatta eğitim alıp almadığı belirsiz birtakım tiplerin okullara sokulması, çocuklarımızın tepesine dikilmesi.

Çocuklarını tarikat okullarına yollamayıp, modern eğitime gönderenlere inat, tarikatların bu okullara sokulması.

FETÖ’nün Cemaat okullarında yetişenlerin memleketi ne hale getirdiği bilindiği halde, şimdi tüm okulların cemaat okulu haline getirilmesi.

Tepkiler buna.

Ben çoğunluğun aksine Bakanlar Kurulu’nun en zayıf halkası olarak gördüğüm Milli Eğitim Bakanı’na da kızmıyorum.

Bu iş onunla başlamadı.

O sadece samimi davranıp, durumu itiraf etti.

Benim kızdığım muhalefet partileri.

Bu konu ile de ilgili ağızlarından doğru düzgün tek bir tepki duyamıyoruz.

Tüm okulların cemaat okuluna çevrilmesi hakkında ne düşünüyorlar?

Cemaatçilerin çocuklarının ve torunlarının haklarını aramasını haklı mı buluyorlar?

Fatih Altaylı’nın yazısı