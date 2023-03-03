Fatih Altaylı: İYİ Parti karşı ittifaka katılmayacağına göre

Sorun pazartesi muhtemelen çözülecek. Meral Akşener “Ben aday olmayacağım” diye kendini bağlamış olduğu için mecburen çözülmek zorunda. İYİ Parti bu saatten sonra karşı ittifaka katılıp intihar etmeyeceğine göre çözülecek.

Ama masa gereksiz bir yara almış olacak.

Masadan yana geçmiş olan hem sayısal hem moral üstünlük bir kez daha heba ya da en azından riske edilmiş olacak.

Benim son zamanda gördüğüm şu ki, evrendeki hemen her şey Cumhur İttifakı aleyhine çalışıyor.

Cumhur İttifakı lehine çalışan tek şey ise Millet İttifakı.

Fatih Altaylı’nın yazısı