Fatih Altaylı: Erbakan, genel seçimde partisinin yediği kazığı telafi etmek istiyor

İstanbul’da İmamoğlu AK Parti’nin tüm adaylarına karşı önde görünüyor.

Ankara’da ise Yavaş aynı durumda.

Tek çare diğer partilerin adaylarının dengeyi değiştirmesi.

Bu yüzden de iktidar, HDP ya da yeni adıyla DEM’in aday çıkarmasını sağlamaya çalışıyor.

Başak Demirtaş’ın DEM’in adayı olması halinde 10 puan civarında bir oy alabileceği ve dengeyi İmamoğlu aleyhine bozabileceğini hesaplıyor.

Ancak hesap yapmayı bilen tek parti iktidar partisi değil.

Fatih Erbakan da hesap kitap bilen, doktoralı bir mühendis.

O da iktidar partisinin İstanbul’daki sıkışık hesabının farkında.

Ve Yeniden Refah’ın İstanbul’daki oyu 4 puan civarında.

O da “Biz de İstanbul’da aday çıkarırız” diyor. Bu durumda, AK Parti DEM’n aday çıkarması ile kazandığı avantajı kaybeder.

Erbakan da bunu biliyor, kuyruğundan yakaladığı iktidardan İstanbul dışında birkaç belediyeyi ve İstanbul’da da birkaç ilçeyi talep ediyor.

Bir anlamda, genel seçimde partisinin yediği kazığı telafi etmek istiyor.

Bazıları buna “şantaj” diyor.

Ben ise “siyaset” diyorum.

Fatih Altaylı’nın yazısı