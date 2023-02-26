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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Ekşi Sözlük medya kuruluşu olduğunu kabul ederlerse sorun kalmaz

Buradaki sorun şu.

Bir kısım yeni medya, yani twitter, facebook gibi platformlar, medya organı olduklarını kabul etmiyorlar. Bu sayede medya organlarının yüklendikleri yasal sorumluklardan kaçıyorlar. Böyle olunca da kişilere ya da kurumlara yönelik her türlü hakaret, iftira, karalama, küfür, dezenformasyon buralardan yapılıyor ve bunları engelleyecek, yasal süzgeçten geçirecek bir mekanizma da kurmuyorlar.


Yani medyanın üstlendiği yasal sorumlukların hiçbirini üstlenmiyorlar.

Ama medyaya tanınan Anayasal haklardan aynen faydalanmak istiyorlar.

Ben burada yazdığım her satırdan sorumlu olurken, benim kadar bana burada yazı yazma imkanını sağlayan kurum da bu sorumluğu paylaşırken, Ekşi Sözlük gibi platformlar “İsteyen istediğini yazar, biz karışmayız” diyebiliyorlar.

Bu yüzden de Ekşi Sözlük ve benzerleri medya kuruluşu olduklarını kabul ederlerse bence ortada sorun kalmaz.

Ama bugünkü durumda Odatv’ye uygulanan erişim engeli, Ekşi Sözlük’e yapılandan daha gayrı anayasaldır. Ama yine de hepsinin engeli acilen kaldırılmalıdır. Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti. İnşallah bu sefer doğru düzgün yazarlarını kovarak uzlaşma yolunu seçmez.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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