Fatih Altaylı: Depremzedeye ‘Modemi getirmezsen internetini kapatmam’ diyen şirket

Depremin başından beri hedefte olan ve hakarete, küfre doymayan bu şirketler depremzedeye eziyete devam ediyorlar.

Evi yıkıldığı için internet aboneliğini mecburen kapatmak isteyen depremzedeye “Modemini geri getir, wifi’ni teslim et yoksa kapatmam” diyen mi istersin, “Sözleşme süren bitmedi. 2 yıllık sözleşmeye göre fiyat almışsın kapatırsan cezaya girersin” diyen mi istersin. Siyasi partinin uzantısı haline getirilmiş Telekom şirketinin duyarlılığı ancak bu kadar oluyor herhalde.

Bunlar basit, küçük, kolay çözülebilecek meseleler ama kimsenin bu sorunları hızla çözmek gibi bir gayreti yok galiba. Ne de olsa nihai çözüm basit. Bir helallik isteniyor. Konu kapanıyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı