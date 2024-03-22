Fatih Altaylı: Depremzede hekimlere terbiyesizlik

6 Şubat 2023’te yerle bir olan Hatay’da bir grup aile hekimi kenti terk etmeyerek, zor şartlarda hizmet vermeye devam etti.
Pek çoğunun aile hekimliği merkezi yerle bir olmuştu.
Buna rağmen pes etmediler.
Önce çadırlarda, sonra konteynerlerde hasta bakmaya, tedavi vermeye, gerekirse sevk etmeye devam ettiler.
Deprem bölgesinde sağlık önemli eksiklerden biriydi bu eksiği gidermek için canla başla çalıştılar.
Ne sağlık bakanlığı ne de diğer ilgililer bu hekimlere daha iyi koşullar sağlayalım, prefabrik birer merkez yapalım falan da demediler.
Hekimler ise bunu dert etmediler.
Direndiler. İşlerini yaptılar.
Sonuç!
Şubat ayı maaşları, yeterince hasta bakmadıkları, performans kriterlerini yerine getirmedikleri gerekçesi ile eksik ödendi.
Hem de yarı yarıya.
Bir Türkiye geleneği değişmedi.
İş yapanı iş yaptığına pişman ettiler diyeyim kibarca.
Ne demek istediğimi siz anlayın.