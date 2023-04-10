Fatih Altaylı, Buket Aydın’ın saatinin peşine düştü: En fazla 1 milyon lira

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, haber sunucusu Buket Aydın’ın saatinin peşine düştü. Altaylı, saatin 2,5 değil, en fazla 1 milyon lira edeceğini yazdı.

Buket Aydın. Fotoğraf: Youtube/Haberet

Aydın’ın 8 Nisan tarihli YouTube yayınında kullandığı saat dikkat çekmiş, ve saatin 2,5 milyon lira değerinde olduğu dile getirilmişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde şunları yazdı.

* Daha önce de aynı markanın bir başka saati ile askeri harekat bölgesinde poz vermiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Şimdi yine aynı markanın bir başka modeli ile gündemde.

* Ben size söyleyeyim. O saat iddia edildiği gibi 2,5 milyon TL falan etmez. Evet aynı markanın, yani Rolex’in aynı modelinin yani Daytona’nın, aynı malzemeden yapılmış olanının, yani altının karaborsada 2,5 milyon TL’ye satılanı var ama bu saat o saat değil.

* Karaborsada 100 ila 130 bin dolar arasında satılan yani hemen hemen 2,5 milyon TL eden Rolex Daytona, sarı altın John Mayer modeli. Kadının kolundaki ise Rolex Daytona Rose Gold. İkisinin de Rolex bayisindeki fiyatı 37 bin 200 dolar.

* Ama sarı altın olanın karaborsa fiyatı 130 bin dolar, diğeri 40, bilemediniz 50 bin dolar. Yani en fazla 1 milyon TL. Bu durum saati alan ile veren arasında bir sorun yaratır mı bilmem ama en azından siz kimsenin günahını almayın derim.