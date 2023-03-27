Fatih Altaylı: Bu kafayla hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem bey

Dünden beri bir kişinin, tek bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini düşünüyorum.

O kişi, dün “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” cümlesini kuran kişi.

Bu sözleri söyleyen yeni bir zatı muhtereme Türkiye’nin hiç ama hiç ihtiyacı yok.

Türkiye zaten bu cümleleri bize ezberleten bir anlayış tarafından yıllardır yönetiliyor.

“Yalıda viski yudumlayanlar” metaforundan bana artık bıkkınlık geldi.

“Sözde sanatçı” ayıbı ise can sıkacak kadar çok tekrarlandı.

Bu Cumhuriyeti kuran anlayışın toplumun en tepesine koyduğu sanatçıyı “sözde” diye aşağılayan birinin, yalan muhalifliğine ve anlamsız adaylığına hiç ama hiç ihtiyacı yok bu ülkenin.

Bu ülke için iki kelam edeni sırça köşkte oturmakla suçlama ayıbının yeni suç ortaklarını aramıyoruz. Tam aksine köşkte hem de sırça köşkte oturduğu yani keyfi yerinde olduğu halde ülkesi için dertlenene saygı duyacak birine ihtiyacı var bu ülkenin.

Bu kafa ile hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem Bey.

Bu sözlerin orijinal sahibi varken, siz ancak çakması olursunuz.

Aklı başında herkes eski bir orijinali, yeni görünümlü bir çakmaya tercin eder.

Fatih Altaylı’nın yazısı