Fatih Akın’ın ‘en zorlu filmi’ Ren Altını dahil sekiz film vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, sekiz film vizyonda. Fatih Akın’ın “Yaptığım en zorlu film” dediği, ünlü rapçi Giwar Hajabi, nam-ı diğer Xatar’ın hayat hikayesini anlatan son filmi ‘Ren Altını’ beyazperdede.

Ren Altını

Fatih Akın, Ren Altını filminde Xatar’ın gettolardan müzik listelerinin zirvesine uzanan yolunu dramatik bir şekilde anlatıyor. Film, 1980’lerin sonunda ailesiyle birlikte Irak’tan Almanya’ya göç eden Xatar’ın otobiyografik romanı ‘Ya Hep Ya Hiç’e dayanıyor:

Irak’taki cehennem gibi bir hapishaneden çıkan Xatar’ın Almanya’da küçük bir suçludan büyük bir uyuşturucu satıcısına ‘yükselişi’ pek hızlı olur. Ta ki bir sevkiyat kaybolana kadar. Uyuşturucu çetesine borçlarını temizlemek için devasa bir altın soygunu planlar. Tam da her şey ters giderken müzik tutkusu sayesinde Xatar’ın önünde başka bir kapı açılacaktır.

Disco Boy

Franz Rogowski’nin canlandırdığı Belaruslu Aleksei, Fransız pasaportu alabilmek amacıyla Fransız yabancı lejyonuna yazılmak üzere hiçbir belgesi olmadan Avrupa’yı boydan boya geçer. Nijer Deltası’nda çevre isyancısı Jomo, köyünü tehdit eden petrol şirketlerine karşı savaşırken kız kardeşi Udoka da kaçma hayalleri kurar. Artık bir komando olan Aleksei, bu bölgede görevlendirilir. Sınırların, yaşamın ve ölümün ötesinde, kaderleri kesişecek midir? Elektronik müzik ritminden destek alan görselliğiyle dikkat çeken film, bilinmeyene, insan ruhunun karanlığına dalıyor.

Ölümcül Çarpışma

Scott Waugh’un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Çin ortak yapımı Ölümcül Çarpışma’da Jackie Chan, John Cena ve Amadeus Serafini’nin başrolleri paylaşıyor. Filmde bir Çin petrol rafinerisinin saldırıya uğraması sonrasında Çinli bir özel güvenlik görevlisinin işçileri kurtarmak için giriştiği mücadeleyi konu alıyor.

Yenilmez Üçler

Roman Perfilyev’in yönettiği Yenilmez Üçler, Japon İmparatoru’nun zulmünden kaçarken Ukrayna topraklarına giren bir samurayın, kendisine geleneksel Japon dövüş sanatları tekniklerini öğreten genç Taras Şevçenko’yla tanışması sonrasında başına gelenleri anlatıyor.

İkinci Görüşte Aşk

François Civil, Josephine Japy ve Benjamin Lavernhe’nin oynadığı İkinci Görüşte Aşk, romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hugo Gelin’in yönettiği film, bir sabah uyandığında kendisini alternatif bir gerçeklikte bulan Raphael’in, bir süredir ihmal ettiği eşi Olivia’nın kalbini yeniden kazanmaya çalışması üzerine yaşananları işliyor.

Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı

Patrick Wilson’un yönettiği Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı, haftanın korku ve gerilim filmi olarak beyazperdedeki yerini alacak.

Haftanın Animasyonları

Yerli yapım ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi’ ile Elena Galdobina’nın yönetmenliğindeki Rusya yapımı ‘Bonibomlar: Kediler Peşimizde’, animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.