Fast food zinciri önce ‘Dayısavar’ kampanyasını duyurdu, sonra paylaşımları sildi

McDonald’s gençler için “Çıkar telefonunu” diyen ‘dayılar‘dan korunmak için dayısavar aracını tanıttı.

Fotoğraf: McDonald’s

Fast food zinciri yeni uygulamasını tanıtmak için hazırladığı kampanyada gençlerin ‘kanayan yarası’na parmak bastı:”Çıkar telefonunu” diyen ‘dayılar.’

Sokak röportajlarında mikrofon uzatılan gençler Türkiye’de hayatın ne kadar pahalı olduğundan yakındığı sırada yandan yanaşan bu ‘dayılar‘ gençlerin geçinemediği argümanlarını ‘yerle bir etmek için‘ telefonlarını göstermelerini istiyor. Ardından “Cebinde son model telefonun var işte” diyerek gençlerin pekala geçinebildiği iddia ediyor.

McDonald’s ise Instagram hesabından yaptığı yeni kampanyasında gençlere tuşlu ‘akılsız’ telefonların ekran görüntüsü alma imkanı sunuyor. Bu ekran görüntüsünü arka plan resmi yapan gençlere “Çıkar telefonunu” diyen ‘dayılar‘ı kaçırmayı vadediyor.

Kaldırılan tweet’in ekran görüntüsü.

Ancak marka paylaşımları kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Kaldırılan video başka hesaplardan paylaşıldı.