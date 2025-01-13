Faruk Bildirici: Polonez işçileri kazanmamış, bakanlık yüzleri güldürmüş!

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Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Polonez işçileri, tam 172 gün boyunca direndi. Polis müdahalelerine de aldırmadılar, yağmura, çamura, soğuğa ve hatta açlığa da…

Polis, onların direnişini kırmak ve Çatalca’dan çıkıp Ankara’ya yürümelerini engellemek için ablukaya aldı, yine de yılmadılar. Bereket hâlâ muhalif medya var da işçilerin eylemi günü gününe haberleştirildi, duyulması sağlandı.

Fakat iktidar medyası, bu 172 gün boyunca işçilerin, polis müdahalesiyle yerlerde sürüklenmelerini, açlık grevlerini sadece seyretti. Anlı şanlı gazeteleri, TV’leri ve haber siteleri neredeyse hiç haber yapmadılar, işçileri görmezden geldiler. Hepsi yine patron safında sıralandı. Hatta Yeni Akit, “Polonez’de sendika zorbalığı” haberi yayımladı.

İşçilerin mücadelesini yok sayanlardan biri de Akşam’dı. O da sadece “İstanbul’da 145 işçiyi işten çıkaran işverene 2 milyonu aşkın ceza” haberi yayımladı ama sonra eylemleri görmedi. Ne zaman ki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da araya girmek, işveren de geri adım atmak zorunda kaldı; anlaşma sağlandı ve işçiler haklarını kazandılar, işte o an iktidar medyası Polonez işçilerini anımsayıverdi.

Faruk Bildirici’nin yazısı