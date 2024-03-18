Faruk Bildirici: Aday cilalama televizyonculuğu

Gelelim Habertürk’teki Murat Kurum programına. M. Akif Ersoy’un sunduğu bu programın paralı olduğunu söyleyemem, bilmiyorum. Ama şurası açık, Orhan Gencebay ve Aslı Şafak’ın da konuk olduğu programda siyaset dışı söyleşiyle Murat Kurum’u parlatmak amaçlanmış.

Bir de üsluba dair örnek vereyim; Ersoy, çocuklukta yaramazlık yapıp yapmadığını sordu. Kurum, “Yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara’da, bir gün işte arabayı sür…” diyordu ki, Ersoy, “Yapmamışsınızdır” diye araya girdi; ehliyetsiz araç kullanmasını sorgulamadı. Siyasetçiyi uyarmak, hatalarını örtmek gazetecinin işi olamaz.

Habertürk’ün asıl yanlışı, Murat Kurum’u, çocukluğu, askerliği gibi siyaset dışı konuların konuşulduğu programda ağırlarken, onun rakibi Ekrem İmamoğlu ile siyaset ve belediyecilik konuşulmasıydı. İmamoğlu’nun sorgulanması doğruydu ama o sorularla didiklenirken Kurum’un güleryüzlü bir programla tanıtılması dengesiz, eşitsiz yayıncılıktı.

Ayrıca daha önce “PKK’yi terör örgütü olarak görmeyenleri programa çıkarmayacakları”nı belirterek ambargo uygulayan Habertürk’ün, DEM’in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş’ı programa çıkarması da dikkat çekiciydi. Ambargoyu açıkladıkları gibi, ambargoyu kaldırmalarının nedenini de açıklamalıydılar. Ne oldu da ambargoyu kaldırma gereği duydular? Hem de bu soruya bu kez M. Akif Ersoy değil, kanal yönetimi yanıt vermeli…

Faruk Bildirici’nin yazısı