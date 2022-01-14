Faizler yüzde 40’a gidiyor: İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde son durum ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ortamı yaratmak için uyguladığı politikalara rağmen bankalar ihtiyaç kredisine yıllık yüzde 39’a kadar çıkan faiz istemeye başladı.

Oranlar ticari kredilerde yüzde 46’ya kadar varırken, konutta yüzde 33, taşıtta yüzde 34’ü buluyor.

Merkez Bankası (MB) Erdoğan’ın düşük faiz çağrısıyla geçen yıl eylül ayından bu yana 500 baz puan faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 14’e çekmişti. Ancak politika faizinin düşürülmesi piyasada istenen etkiyi yaratmamış, aksine TL’de görülmemiş değer kayıpları görülmüş, enflasyon 19 yılın en yüksek seviyesine çıkmış ve MB rezervleri erimişti.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre bankaların ihtiyaç kredisinde uyguladıkları aylık faiz oranı yüzde 1,55’le yüzde 3,25 arasında değişiyor. En düşük yıllık faiz yüzde 18,6’yı en yüksekse yüzde 39’u buluyor.

Bankaların yayınladığı listeye göre, konut kredisinde kamu bankalarında aylık yüzde 1,2-1,44 arasında değişen oranlar belirlenirken, özel bankalarda yüzde 2,5-2,75 arasında faiz uygulanıyor. Kamu bankalarında en düşük yıllık faiz oranı yüzde 14,4, özel bankalarda yüzde 33’e kadar çıkabiliyor. 22 Kasım 2021 itibariyle konut kredisi faizleri özel bankalarda yüzde 1,75 seviyelerindeydi.

Kamu bankalarında taşıt kredisi aylık faizleri yüzde 1,59-1,61 seviyesindeyken, özel bankalarda yüzde 2,3 ile yüzde 2,80 arasında değişiyor. Taşıt kredisi faiz oranları yıllık bazda yüzde 19 ile yüzde 34 arasında değişiyor.