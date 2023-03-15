Fahiş fiyat tekrarına iki kat ceza

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, fahiş fiyat uygulamalarının bir yıl içinde tekrarında önceki cezanın iki katı para cezası verilecek.

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‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ değerlendirmesi sonucu belirlenen fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının bir yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, idari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alındı.